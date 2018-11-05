Это официально: Spice Girls воссоединились и отправятся в тур

Экс-солистки группы в забавной форме поделились радостной новостью

Spice Girl воссоединяются. Фото: instagram.com/spicegirls

Знаменитая британская группа Spice Girls вновь объединяется и вскоре отправится в тур по Великобритании, сообщает Evening Standard.

Единственной, кто не присоединится к бывшим коллегам – это Виктория Бекхэм. Известно, что группа отправится в шестидневный тур в июне 2019 года. Джери Хорнер, Мел Си, Мел Би и Эмма Бантон радостной новостью с поклонниками поделились в соцсетях. Артистки выпустили забавный ролик, превратившись в ведущих новостей на ТВ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spice Girls (@spicegirls) 5 Ноя 2018 в 7:00 PST

Тур начнется 1 июня на стадионе Etihad в Манчестере, а затем группа отправится на стадион Ricoh Arena в Ковентри, стадион Сундерленда, стадион BT Murrayfield в Эдинбурге и стадион Ashton Gate в Бристоле. Они будут завершаться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 15 июня, 21 год спустя после их знакового тура Spice World. В последний раз звезды выступали вместе на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Отметим, что Spice Girls образовалась в 1994 году. Отметим, что это не первый раз, когда Spice Girls объявляли о воссоединении. В 2007 году они провели тур в поддержку нового альбома "Greatest Hits".

Напомним, экс-солистка Spice Girls надела прозрачное мини-платье.

Ранее Виктория Бекхэм зажгла под хит Spice Girls.



