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Это официально: стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel

Британца утвердили на роль в "Вечных"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Фото: Getty Images

Кит Харингтон, который попал в больницу после выхода финала "Игры престолов", официально присоединился к киновселенной Marvel. Слухи об этом, появившиеся накануне, подтвердились вчера на выставке D23. Так, 32-летний британец появится в фильме "Вечные", сообщил глава Marvel Кевин Фейдж.

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Напомним, что в "Вечных" ранее были заявлены Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Брайан Тайри Генри, Кумэйл Нанджиани, Лорен Ридлофф и Дон Ли. Кит Харингтон исполнит роль Дэйна Витмана (Черный Рыцарь), который, к слову, выступает на стороне добра.

Сам актер пока не прокомментировал свое участие в супергеройском фильме публично. Он также не был замечен на презентации D23 Expo.

Премьера "Вечных" назначена на ноябрь 2020 года.

Недавно мы также писали, что Махершала Али станет новым Блэйдом в киновселенной Marvel.

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