Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Это попытка искупить": Михаил Ефремов извинился перед семьей погибшего по его вине Захарова

Сегодня, 15:38

Родные мужчины отказались от денежной компенсации

8 июня 56-летний актер Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы. В результате случившегося пострадал водитель другого авто 57-летний Сергей Захаров. Мужчина был доставлен в больницу, но вскоре скончался от полученных травм. Спустя несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед родными Захарова.

На YouTube-канале "Гражданин поэт" опубликовано видео, в котором актер просит у близких Сергея Захарова прощения и обещает помочь любыми средствами.

"Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить," – говорит Михаил.

Вскоре близкие погибшего отреагировала на слова артиста. "Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", – передает слова адвоката семьи погибшего Александра Добровинского ТАСС.

Читайте также:
Всему виной снотворное: супруга Михаила Ефремова прокомментировала ДТП

Он добавил, что если Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем – это останется его личной инициативой, однако о мирном урегулировании вопроса говорить уже слишком поздно.

Таким образом, представители семьи погибшего Захарова намерены добиваться справедливого решения суда.

Напомним, что в ночь аварии в крови актера было обнаружено 1,05 промилле алкоголя, что относится к средней степени опьянения. Михаилу Ефремову за смертельное ДТП грозит до 12 лет тюрьмы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП актер Михаил Ефремов
Источник: ТАСС
Реклама

Новости партнеров

«Стала сочнее»: «силиконовая» красотка из UFC растолстела
«Стала сочнее»: «силиконовая» красотка из UFC растолстела
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає

Популярные статьи

Сегодня, 12:20Food

Как правильно заморозить укроп на зиму: три простых способа

Сегодня, 10:15Food

Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок

Вчера, 16:20Fun

12 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 16:03Шоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" честно ответила на вопрос, есть ли на шоу сценарий

Вчера, 12:49Travel

Розовое озеро в Украине: где находится и лечебные свойства

Вчера, 10:15Food

Малосольные огурцы: как приготовить хрустящую закуску на зиму

Вчера, 09:02Food

Как заморозить клубнику на зиму: три проверенных способа

Вчера, 05:55Fun

"Открыл для себя новый мир": на видео показали забавную реакцию кота на мороженое

11 июняTravel

Бюджетный отпуск на Черном море: семейный отдых в Каролино-Бугазе

11 июняШоу-бизнес

В 50 лучше, чем в 20: звезды, которые с возрастом стали красивее

11 июняFood

Как приготовить оладьи из кабачков: ТОП-5 летних рецептов

11 июняFun

11 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 июняСпецпроект

Какая колбаса лучше: согласно ГОСТу, ДСТУ или ТУ?

11 июняFood

Как приготовить домашний лимонад: три простых рецепта

11 июняFun

Схватка 18-летнего парня и огромной акулы попала на видео

10 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно поженились: первые фото молодоженов

Новости партнеров

Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Как выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес без фотошопа
Как выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес без фотошопа
Як виглядають дружини і дівчата футболістів київського Динамо
Як виглядають дружини і дівчата футболістів київського Динамо
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Что обнаружили в крови у актера Ефремова?
Что обнаружили в крови у актера Ефремова?
"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять