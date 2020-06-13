"Это попытка искупить": Михаил Ефремов извинился перед семьей погибшего по его вине Захарова

Родные мужчины отказались от денежной компенсации

8 июня 56-летний актер Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы. В результате случившегося пострадал водитель другого авто 57-летний Сергей Захаров. Мужчина был доставлен в больницу, но вскоре скончался от полученных травм. Спустя несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед родными Захарова.

На YouTube-канале "Гражданин поэт" опубликовано видео, в котором актер просит у близких Сергея Захарова прощения и обещает помочь любыми средствами.

"Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить," – говорит Михаил.

Вскоре близкие погибшего отреагировала на слова артиста. "Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", – передает слова адвоката семьи погибшего Александра Добровинского ТАСС.

Он добавил, что если Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем – это останется его личной инициативой, однако о мирном урегулировании вопроса говорить уже слишком поздно.

Таким образом, представители семьи погибшего Захарова намерены добиваться справедливого решения суда.

Напомним, что в ночь аварии в крови актера было обнаружено 1,05 промилле алкоголя, что относится к средней степени опьянения. Михаилу Ефремову за смертельное ДТП грозит до 12 лет тюрьмы.

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