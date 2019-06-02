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Это произошло! Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж

Шарлотта Казираги и продюсер Димитрий Рассам официально поженились

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16
Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж
Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж
Фото: instagram.com/hshmonacoworld

Принцесса Монако Шарлотта Казираги и продюсер Димитрий Рассам официально поженились. Это произошло в субботу, 1 июня. После трех лет отношений и рождения совместного ребенка пара решила официально закрепить свой брак, о чем стало известно накануне.

В этом ролике узнайте, сколько будет стоить самостоятельно организованная свадьба:

Церемония бракосочетания была скромной. Поздравить молодоженов пришли самые близкие, пишет The Daily Mail. Шарлотта и Димитрий поженились во Дворце Гримальди, где когда-то выходила замуж бабушка принцессы Грейс Келли.

Под венец невеста пошла в белоснежном атласном платье с открытыми плечами от Saint Laurent, а жених выбрал светлый костюм с бабочкой.

После официальной церемонии муж и жена устроили небольшую вечеринку в отеле Monte Carlo Beach. Шарлотта сменила наряд на более короткое платье с бантами, а Димитрий переоделся в темно-синий костюм с галстуком.

Публикация от D.Repubblica.it (@drepubblicait)

Недавно мы писали, что внучка Грейс Келли опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом.

К слову, в конце мая в Великобритании состоялась королевская свадьба – племянница Елизаветы II Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Томаса Кингстона.

Напомним, что накануне Потап и Настя Каменских рассказали, во сколько им обошлась свадьба мечты.

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