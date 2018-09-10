"Это шок, друзья, сплошной": соцсети возмутило выступление Ивана Дорна на "Танцах со звездами"

Многие пользователи гневно высказались в адрес исполнителя

Иван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Третий выпуск "Танцев со звездами", который был посвящен теме любви, отметился не только зажигательными танцами, но и выступлением скандального музыканта Ивана Дорна. Пользователи соцсетей сразу же отреагировали. Надо сказать, мнения разделились.

На этот раз певец исполнил русскоязычную песню с повторяющимися словами "Опомнись". Перед его выступлением ведущий Юрий Горбунов отметил, что это "возвращение" певца, а в анонсе звучало, что все ждали появления Дорна на украинской сцене. Стоит отметить, что описание "Опомнись" на канале Ивана Дорна в YouTube довольно двусмысленное.

"Опомнись — слово-социальное оружие. Еще не мат, но жалит так же. Опомнись! — сигнальная ракета в головы людей. "Опомнись" — если увидеть это слово, с моментальной тревогой вспоминаешь о самом важном в своей жизни. Опомнись! … — слово-внутренний конфликт… Оно отрезвляет, заставляет размышлять о главном. "Опомнись" — это пощечина, необходимая социуму, хотя бы на миг", – говорится в описании.

Пользователи социальных сетей и давние поклонники проекта негативно отреагировали на появление Дорна в шоу.

"Что? Иван Дорн. "Танцы со звездами". "Здесь сейчас Иван Дорн пел про "утопить весь мир". Интересно... А будут акции пикета против его выступления". "Мне вот просто интересно, когда Ваня Дорн на "Голосе страны" плакал под "Пливе кача", о чем он думал?". "На ночь включила телевизор и случайно наткнулась на "Танцы". Это шок, друзья, сплошной... кстати, звездный гость с музыкальным номером – Иван Дорн с подводкой "возвращение звезды...", – негодовали пользователи.

Но нашлись и те, кто одобрили неожиданное выступление Ивана Дорна.

"Иван Дорн искренне удивил. Смело, как ни крути посвящать каналу песню со словами: "Вчера бегали за мной на заправках, а теперь я у них в музыкальных заставках". "Нет-нет-нет, старый добрый лапочка-Дорн лучше, чем такой неординарный".

Напомним, третий эфир запомнился не только скандальным выступлением Ивана Дорна. После выступления на шоу Леси Никитюк один из членов жюри, знаменитый танцор и хореограф Влад Яма резко высказался в адрес ведущей, на что девушка резко оборвала его речь своей фразой. Как результат – три балла от Ямы.