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"Это Спарта!": Джерард Батлер сделал неожиданное признание о съемках этой сцены

Актер признался, что крик, ставший мемом, был импровизацией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Фото: AFP

Голливудский актер Джерард Батлер, у которого в пожарах сгорел дом, рассказал в интервью журналу GQ, что в фильме "300 спартанцев" знаменитый крик "Это Спарта!" стал полной импровизацией!

Узнайте неизвестные версии известных фильмов:

По задумке режиссера фильма Зака Снайдера персонаж Батлера царь Леонид должен был прошептать эту фразу про себя и швырнуть ударом ноги персидского посланника в колодец.

Уже были отсняты дубли, но Батлер предложил сделать еще один. Как он признался, никто не ожидал крика, поэтому съемочная команда еле сдерживала смех, однако Снайдер решил оставить в фильме именно этот дубль.

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Отметим, что картина "300 спартанцев" вышла в прокат в 2007 году. В 2014 году свет вышел сиквел фильма – "300 спартанцев: Расцвет империи".

Напомним, актеру Джерарду Батлеру выпала удача сняться вместе в фильмах с Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон.  Актер признался, что Дженнифер Энистон целуется лучше, чем Анджелина Джоли.

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