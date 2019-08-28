"Это Спарта!": Джерард Батлер сделал неожиданное признание о съемках этой сцены
Актер признался, что крик, ставший мемом, был импровизацией
Голливудский актер Джерард Батлер, у которого в пожарах сгорел дом, рассказал в интервью журналу GQ, что в фильме "300 спартанцев" знаменитый крик "Это Спарта!" стал полной импровизацией!
Узнайте неизвестные версии известных фильмов:
По задумке режиссера фильма Зака Снайдера персонаж Батлера царь Леонид должен был прошептать эту фразу про себя и швырнуть ударом ноги персидского посланника в колодец.
Уже были отсняты дубли, но Батлер предложил сделать еще один. Как он признался, никто не ожидал крика, поэтому съемочная команда еле сдерживала смех, однако Снайдер решил оставить в фильме именно этот дубль.
Читайте также:У известного актера угнали дорогой раритетный автомобиль
Отметим, что картина "300 спартанцев" вышла в прокат в 2007 году. В 2014 году свет вышел сиквел фильма – "300 спартанцев: Расцвет империи".
Напомним, актеру Джерарду Батлеру выпала удача сняться вместе в фильмах с Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон. Актер признался, что Дженнифер Энистон целуется лучше, чем Анджелина Джоли.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram