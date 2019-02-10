Это так мило: художница воспроизводит стильные образы беременной Меган Маркл

Художница запустила необычный проект

Меган Маркл Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая вместе с мужем отправится с официальным визитом в Марокко, уже для многих стала примером для подражания. Британки стараются копировать ее образы, а остальные с удовольствием повторяют их на бумаге.

Талантливая художница, которая в сети подписывает свои работы именем Дженнифер Валлез, создала необычный проект. Художница воспроизводит каждый выход беременной герцогини Сассекской на бумаге. При этом образ Меган Маркл она делает похожим на персонажа мультфильма, что добавляет уникальности картинам.

Стоит отметить, что художница еще и неплохо зарабатывает на этом. Она предлагает фанатам королевской семьи не только необычные картины с принцем Гарри и Меган Маркл, но и чашки или календари с их мультипликационными копиями.

Художница воспроизвела стильные выходы беременной Меган Маркл Фото: instagram.com/royalsketchesbyjenv/ Художница воспроизвела стильные выходы беременной Меган Маркл Фото: instagram.com/royalsketchesbyjenv/ Художница воспроизвела стильные выходы беременной Меган Маркл Фото: instagram.com/royalsketchesbyjenv/ Художница воспроизвела стильные выходы беременной Меган Маркл Фото: instagram.com/royalsketchesbyjenv/ Художница воспроизвела стильные выходы беременной Меган Маркл Фото: instagram.com/royalsketchesbyjenv/ 1/5

Напомним, ранее пять подруг Меган Маркл дали откровенное интервью, в котором заявили, что Меган Маркл молча должна терпеть всю ложь вокруг нее.

Как известно, уже в марте 2019 года герцог и герцогиня Сассекские планируют покинуть резиденцию в Кенсингтонском дворце и переехать в новый дом – коттедж Фрогмор, расположенный за городом, недалеко от Виндзорского замка. Королева Елизавета II в честь новоселья внука и его супруги решила подарить им несколько картин из Королевской коллекции произведений искусства, которые принц Гарри и Меган Маркл смогут разместить в своем новом доме.

Смотрите видео о том, почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы:

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