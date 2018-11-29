Это так мило: в сети появились фото нежных объятий Матвиенко и Мирзояна на сцене

Артистка поддержала возлюбленного во время концерта

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. Фото: пресс-служба

Певец Арсен Мирзоян, которому разбили машину, 28 ноября сыграл концерт на сцене МЦКиИ Октябрьский. Для артиста уже стало доброй традицией выступать в последние дни осени. На этот раз концертная программа ни к чему не приурочена, потому плей-лист артиста был очень разнообразным.

Со сцены прозвучали как новые композиции, так и хорошо забытые треки из первого альбома "Ґудзики". Отметим, что релиз нового альбома артиста запланирован на осень 2019 года. Как признался сам Мирзоян, работа над новой пластинкой начнется сразу после окончания тура. Напомним, что финальным, в графике артиста, будет двойной концерт во Львове.

Концерт Арсена Мирзояна Фото: пресс-служба Концерт Арсена Мирзояна Фото: пресс-служба Концерт Арсена Мирзояна Фото: пресс-служба Концерт Арсена Мирзояна Фото: пресс-служба Концерт Арсена Мирзояна Фото: пресс-служба Концерт Арсена Мирзояна Фото: пресс-служба Концерт Арсена Мирзояна Фото: пресс-служба Концерт Арсена Мирзояна Фото: пресс-служба Концерт Арсена Мирзояна Фото: пресс-служба 1/9

Интересно, что во время концерта в зале присутствовала жена Мирзояна, певица Тоня Матвиенко. А во время саундчека артистка вышла к возлюбленному на сцену, где они нежно обнимались.

Напомним, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян впервые показали совместную дочь Нину. Ранее супруги оберегали дочку от прессы. Напомним, в марте этого года Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились во второй раз в Таиланде. После первой брачной церемонии, состоявшейся в июне прошлого года, у молодоженов не было возможности поехать в медовый месяц, поэтому весной 2018-го решили наверстать упущенное.