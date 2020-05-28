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"Это такая травма": Тоню Матвиенко пытался изнасиловать врач в детской больнице

Сегодня, 14:33

Артистка вспомнила об инциденте, когда ей было 19 лет

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно рассказала о резкой реакции отца на ее первую беременность, вспомнила о неприятном инциденте в детской больнице. Во время прямого эфира в Instagram Оли Поляковой исполнительница рассказала, что едва не стала жертвой медика, к которому привела свою старшую дочь Ульяну.

По словам Тони Матвиенко, инцидент произошел в 1999 году в больнице Охматдет. Тогда будущей звезде было 19 лет, и доктор начал запугивать Тоню.

Певица Тоня Матвиенко
Певица Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Однажды произошла неприятность. Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня добиваться – в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну ты же нагуляла". 1999 год, телефонов нет, все были на даче, некому позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что лазила где-то. Он сказал: "Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы", – поделилась певица.

INSTAGRAM

Юная Матвиенко тогда позвонила свекрови и рассказала о случившемся. Ее брат приехал к врачу и уладил этот вопрос. Раскрывать имени врача Тоня не желает, дабы избежать слухов и осуждений в его сторону: "Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач. Потому что это такая травма. Я тогда сказала: "Ты что! И у меня мама Нина Матвиенко!". И это мне помогло", – говорит артистка.

Напомним, Тоня Матвиенко показала архивное фото, на котором ее сложно узнать.

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