"Это такое счастье": в семье певицы Assol долгожданное пополнение

Теперь у звезды с мужем прибавилось ответственности

Украинская певица Assol (Катя Гуменюк) во время прямого эфира в Instagram на странице Segodnya_Life рассказала о долгожданном пополнении в семье – рождении щенят. Отметим, что у украинской исполнительницы летом прошлого года состоялась роскошная свадьба. Со своим будущим мужем Артемом Ткаченко звезда познакомилась в британском летнем лагере, будучи еще 13-летней девочкой. Через несколько лет они снова встретились на одном из турецких курортов, после чего стали общаться и даже оказались в одном университете.

Сейчас новоиспеченные супруги живут вместе в Киеве и наслаждаются друг другом на карантине. Но на днях им прибавилось заботы – их собака (французский бульдог) родила женят. Assol призналась, что очень счастлива и давно об этом мечтала. А вот о своих детях говорить еще рано – певица не скрывает тот факт, что пока не готова к рождению первенца.

Смотрите полное интервью с Assol:

"Это такое счастье. Мы их так ждали. Я давно хотела, но не было возможности, потому что мы жили в Англии, а собаки были в Киеве. Я понимала, что нам нужно приехать и осесть... Они очень милые и смешные. Сейчас начнется сложное время, когда они начнут видеть все, когда у них начнут резаться зубы. В общем, берегись моя квартира. Детей пока своих не планируем – пока репетиция на собаках", – призналась Assol в интервью Сегодня.Lifestyle.

Напомним, что судьи раскритиковали Assol за выступление в Национальном отборе на "Евровидение-2020".

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