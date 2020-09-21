"Это того не стоило": Тарас Цимбалюк откровенно рассказал о первом браке
Недавно актер сделал предложение руки и сердца своей девушке
Украинский актер Тарас Цымбалюк, который сделал предложение любимой на паркете "Танців з зірками-2020", уже был женат. В эфире программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" артист рассказал о неудачном браке, и почему долго не решался сделать первый шаг в новых отношениях.
Сейчас Тарас Цымбалюк является одним из самых известных украинских актеров. Он часто снимается в фильмах и сериалах, поражает физической формой, и вообще его называют настоящим секс-символом украинского кино.
И хотя о личном Тарас много говорить не любит, "Зірковому шляху" он признался, что только в 29 лет понял, что такое любовь. Это при том, что Цымбалюк был однажды женат. Первый его брак продлился 2 года.
"На тот момент казалось, что это очень важно. Прошло время буквально непродолжительное – и ты понял, что это того не стоило, например", – поделился артист.
Читайте также:Наталья Водянова вышла замуж за француза Антуана Арно
Тарас и его бывшая любовь разошлись спокойно, но друзьями не остались. Зато потом он встретил ту, которая перевернула его жизнь. Но сделать важный шаг Цымбалюк решался целый год.
"Встретились мы на съемках клипа MONATIK. Она там была гримером. Понравилась мне, но так получилось, что когда она меня увидела, попросила, чтобы меня подготовили к кадру ее ассистенты. Почему-то так. А через несколько дней мы друг на друга подписались в Инстаграме. Но несколько лет не было никакой реакции. Кто сделал первый шаг? Я – отправил смайлик на сториз. Сейчас так у нас знакомятся, ребята", – смеясь, рассказал актер сериала "Расколотые сны".
Сегодня, 21 сентября, в 21:00 телеканал "Украина" покажет премьеру 16-серийной картины "Расколотые сны", в которой также снялся Тарас Цымбалюк. Не пропустите премьеру уже этим вечером.
О звездных романах, начавшихся на съемочной площадке, смотрите в сюжете:
Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное