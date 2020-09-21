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"Это того не стоило": Тарас Цимбалюк откровенно рассказал о первом браке

Сегодня, 18:00

Недавно актер сделал предложение руки и сердца своей девушке

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который сделал предложение любимой на паркете "Танців з зірками-2020", уже был женат. В эфире программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" артист рассказал о неудачном браке, и почему долго не решался сделать первый шаг в новых отношениях.

Сейчас Тарас Цымбалюк является одним из самых известных украинских актеров. Он часто снимается в фильмах и сериалах, поражает физической формой, и вообще его называют настоящим секс-символом украинского кино.

Актер Тарас Цымбалюк
Актер Тарас Цымбалюк
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

И хотя о личном Тарас много говорить не любит, "Зірковому шляху" он признался, что только в 29 лет понял, что такое любовь. Это при том, что Цымбалюк был однажды женат. Первый его брак продлился 2 года.

"На тот момент казалось, что это очень важно. Прошло время буквально непродолжительное – и ты понял, что это того не стоило, например", – поделился артист.

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Тарас и его бывшая любовь разошлись спокойно, но друзьями не остались. Зато потом он встретил ту, которая перевернула его жизнь. Но сделать важный шаг Цымбалюк решался целый год.

Тарас Цымбалюк и его девушка Тина Антоненко
Тарас Цымбалюк и его девушка Тина Антоненко
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Встретились мы на съемках клипа MONATIK. Она там была гримером. Понравилась мне, но так получилось, что когда она меня увидела, попросила, чтобы меня подготовили к кадру ее ассистенты. Почему-то так. А через несколько дней мы друг на друга подписались в Инстаграме. Но несколько лет не было никакой реакции. Кто сделал первый шаг? Я – отправил смайлик на сториз. Сейчас так у нас знакомятся, ребята", – смеясь, рассказал актер сериала "Расколотые сны".

Сегодня, 21 сентября, в 21:00 телеканал "Украина" покажет премьеру 16-серийной картины "Расколотые сны", в которой также снялся Тарас Цымбалюк. Не пропустите премьеру уже этим вечером.

О звездных романах, начавшихся на съемочной площадке, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму.

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