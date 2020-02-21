"Это ужас": Анна Седокова впервые в жизни отстригла челку

Поклонники в своем большинстве раскритиковали певицу за смену прически

Известная российская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая сначала заявила, что беременна в четвертый раз, а потом призналась, что пошутила, в этот раз на самом деле решилась на перемены. В преддверии весны звезда решила изменить прическу.

Так, Анна Седокова впервые в жизни отстригла челку. Как призналась сама певица, многие отговаривали ее от таких изменений, однако она благодарна мастеру, который воплотил ее идею в жизнь.

"Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один мастер смело начал резать. Спасибо ему за это большое! Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?", – поинтересовалась артистка у подписчиков.

Певица Анна Седокова с челкой Фото: instagram.com/annasedokova

В своем большинстве поклонники посоветовали Анне Седоковой как можно скорее вернуть прежнюю прическу: "Челка – это ужас", "Возраста добавила челочка", "Против", – пишут они.

Напомним, недавно Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тиммой завели собаку:

Ранее мы также писали, что Анна Седокова анонсировала сольный концерт в Киеве. Узнайте, как отреагировали поклонники.

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