"Это ужас": Оля Полякова рассказала, чем обернулся подарок дочери на день рождения

Младшей дочери певицы исполнилось 8 лет

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая призналась, на что тратит основную часть доходов, успевает не только давать грандиозные концерты, но и воспитывать двоих дочерей. На съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, Оля Полякова призналась, что дикая кошка, подаренная дочери на день рождения, создает им немало проблем.

Что остается за кадром тура Оли Поляковой:

Месяц назад младшая дочь певицы Алиса праздновала день рождения. В качестве подарка девочка заказала у родителей не модный гаджет, а необычного кота.

"Алиса заказала кошку-"бенгалку", она вся в таких пятнах. Кошке 2 месяца, она везде лазит, прыгает на шкаф – не со, а на. Так что у нас в доме теперь есть дикая кошка. Это такой ужас, у нас уже есть собачка, которая ходит в туалет везде, кроме улицы. А теперь у нас еще есть котик, который делает то же самое. Такой прекрасный у нас дом", – поделилась Оля Полякова.

"Королева ночи" признается: то, что кошка будет создавать много проблем, она осознавала еще до покупки, поэтому предлагала дочери подарить новенький айфон.

Оля Полякова с дочерьми Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я очень не хотела эту кошку, знала, что это будет какой-то кошмар. Но не могла отказать Алисе. Я уже ей даже предлагала самый новый айфон, потому что понимала, что будет с этой кошкой – собака гадит, и эта будет гадить. Но Алиса сказала, что не хочет телефон, хочет только кошку. Теперь она у нас есть. А когда дочь просит у меня айфон, я говорю: "Играй в игры на своей кошке", – рассказала певица.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери и представила кавер на популярную песню.

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