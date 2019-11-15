"Это вызов": Олег Винник признался, как относится к популярности

Певец считает, что мечтать о славе не стоит

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Каждый музыкант хочет, чтобы его песни были популярны, но когда к нему приходит настоящее признание, справиться с ним могут не все. На съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, Олег Винник рассказал, какая встреча навсегда изменила его отношение к успеху и славе.

Олег Винник определился с именем будущего дочери. Подробности в сюжете:

Журналисты телеканала "Украина" поинтересовались у артиста, на что он готов пойти ради славы, и получили откровенный ответ. Артист убежден, что слава – это настоящее испытание, пройти которое под силу не всем.

"Я никогда не шел куда-то ради славы. Это такая вещь, которая может тебя и поднять, и бросить, и вообще очень жестко с тобой поступить. Не нужно жить с мечтой о славе – сегодня она есть, а уже завтра ты будешь тем, кем был раньше", – рассказал Олег Винник.

Артист вспоминает, что когда только начинал свой творческий путь, получил очень полезный совет от директора театра в Германии. Его слова тогда запали будущей звезде в душу.

Олег Винник появится в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я был молодым стеснительным парнем, и когда мы с ним говорили, я очень переживал. А он мне сказал: "Успокойся, мы встретимся с тобой через десяток лет, и ты будешь говорить со мной, как с человеком, а не как с директором". Так и произошло – через 10 лет судьба нас свела снова. Как говорится, люди встречаются два раза в жизни, поэтому важно всегда оставаться человеком. А слава – это вызов, это очень сложная вещь, которая открывает человека вполне", – поделился певец.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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