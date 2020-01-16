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"Этому видео 5 лет" : Санта Димопулос показала трогательный момент предложения руки и сердца

Артистка растрогала поклонников в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Санта Димопулос с мужем Игорем
Санта Димопулос с мужем Игорем
Фото: instagram.com/santadimopulos

Украинская певица и модель Санта Димопулос, которая недавно рассекретила стоимость родов в Монако, поделилась трогательным видео момента предложения руки и сердца от ее возлюбленного супруга и отца новорожденной дочери Софии.

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Отметим, что экс-участница группы "ВИА Гра" вышла замуж за Игоря Кучеренко, который старше за звезду на 18 лет. В честь годовщины со дня их встречи знаменитость опубликовала трогательное видео пятилетней давности. На кадрах Санта Димопулос запечатлена со слезами на глазах, а все потому, что ее любимый сделал предложение и сразу же захотел узаконить брак. Судя по геолокации, замуж мужчина позвал артистку в Дубае.

INSTAGRAM

"Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу. Этому видео 5 лет. За эти годы я узнала что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги. Появился еще один смысл моей жизни, невероятный ребенок – наша София. Я счастлива. Я благодарна", – эмоционально подписала Санта Димопулос видео.

Напомним, Санта Димопулос родила дочь 14 сентября в клинике Монако. Сразу после родов звезда поделилась кадром, на котором позирует с ребенком в роддоме, а после рассказала, как и почему она рожала за границей. Санта Димопулос призналась, что родила с помощью эпидуральной анестезии, благодаря которой почти не чувствовала боли.

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