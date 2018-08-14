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Ева Лонгория показала снимки из первой фотосессии с новорожденным сыном

Актриса стала мамой в июне этого года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
Ева Лонгория. Фото: Getty
Ева Лонгория. Фото: Getty

Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, которая 19 июня впервые стала мамой, поделилась трогательными фото со своим новорожденным сыном Энрике Сантьяго. Ева с малышом снялись для нового выпуска американского журнала Hello.

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Ева Лонгория с сыном
Фото: instagram.com/evalongoria

"Сантьяго уже смеется над мамиными шутками", – забавно подписала снимок Лонгория.

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Ева Лонгория с сыном
Фото: instagram.com/evalongoria

Ранее Ева поделилась новой фотографией своего сына Энрике Сантьяго. Кроме этого, 43-летняя знаменитость рассказала о трудностях воспитания малыша. На снимке звездная мама позирует без макияжа и держит ребенка на руках. 

Напомним, что беременность актрисы протекала нелегко. Ева признавалась, что особенно тяжелыми были последние недели беременности.Также актриса рассказывала, что активно занималась йогой, водной аэробикой и делала массаж, но, несмотря на это, все-таки чувствовала себя не наилучшим образом. 


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Источник: "Сегодня"
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