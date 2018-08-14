Ева Лонгория показала снимки из первой фотосессии с новорожденным сыном
Актриса стала мамой в июне этого года
Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, которая 19 июня впервые стала мамой, поделилась трогательными фото со своим новорожденным сыном Энрике Сантьяго. Ева с малышом снялись для нового выпуска американского журнала Hello.
"Сантьяго уже смеется над мамиными шутками", – забавно подписала снимок Лонгория.
Ранее Ева поделилась новой фотографией своего сына Энрике Сантьяго. Кроме этого, 43-летняя знаменитость рассказала о трудностях воспитания малыша. На снимке звездная мама позирует без макияжа и держит ребенка на руках.
Напомним, что беременность актрисы протекала нелегко. Ева признавалась, что особенно тяжелыми были последние недели беременности.Также актриса рассказывала, что активно занималась йогой, водной аэробикой и делала массаж, но, несмотря на это, все-таки чувствовала себя не наилучшим образом.