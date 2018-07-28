Ева Лонгория впервые после недавних родов отправилась в путешествие

Актриса публикует в соцсети видео и фото с отдыха

Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

44-летняя голливудская актриса Ева Лонгория решила устроить отдых в теплых краях. На своей странице в Instagram звезда "Отчаянных домохозяек" публикует фото и короткие видео, на которых можно заметить яркие пейзажи, море и невероятные закаты. Кажется, Лонгория попала в райский уголок.

Звезда так и подписала один из видеороликов "Привет всем из рая!".

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 26 Июл 2018 в 10:38 PDT

Также Ева отметила, что очень любит вечера, опубликовав фото темного неба и причала: "Любимое время дня", – подписала снимок актриса.

Фото: instagram.com/evalongoria

Еще один ролик Ева подписала следующим образом: "Тот момент, когда цвет шампанского совпадаем с небом".

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 25 Июл 2018 в 5:15 PDT

Отметим, что Ева Лонгория впервые стала мамой в конце июня этого года. По Instagram звезды сложно судить, взяла ли она в путешествия своего сына. Не так давно Лонгория рассказала о грудном вскармливании и поделилась фото с малышом.