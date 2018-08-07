Ева Лонгория впервые после родов появилась на официальном мероприятии

Актриса посетила премьеру фильма "Собачьи дни"

Ева Лонгория. Фото: Getty

Голливудская актриса Ева Лонгория впервые стала мамой полтора месяца назад. У нее и ее супруга Хосе Бастона родился мальчик, которого назвали Сантьяго Энрике.

Недавно мама с малышом украсили обложку американского издания HOLA!, на которой Ева впервые показала лицо сына.

Во время беременности Лонгория успела сняться в кино, а именно – в фильме "Собачьи дни". На днях в Лос-Анджелесе прошла премьера киноленты, которую актриса не смогла пропустить.

Для своего первого после рождения ребенка выхода в свет она выбрала белоснежное платье-пиджак и нюдовые босоножки.

Фото: AFP/Getty Фото: AFP/Getty Фото: AFP/Getty Фото: AFP/Getty Фото: AFP/Getty 1/5

В интервью изданию ET Ева призналась, что никто не знал о том, то она был беременной во время съемок: "Во время съемок фильма я узнала, что жду ребенка. По сюжету я играю мать и было забавно, ведь в реальной жизни я тоже готовилась скоро стать мамой. Никто не знал о моем особом положении. Мои джинсы тогда не застегивались и я думала "Надеюсь, камера это не замечает".

Ранее Ева Лонгория показала фигуру после родов. К слову, она снова попала в объектив фотографа и своего друга Бернардо Дорала.