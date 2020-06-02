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Евгений Кошевой признался, пойдет ли в политику

Сегодня, 08:06

Комик заявил, что ему хватает перипетий в шоу-бизнесе

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который недавно показал нежное фото своей жены, рассказал о своих политических планах. Близкий друг президента Украины Владимира Зеленского во время интервью "Экзамен" с телеведущей Маше Ефросининой признался, готов ли идти в политику.

Кошевой заявил, что не готов становиться политиком и не преследовал такого желания ни до президентства Зеленского, ни после. Юморист признался, что ему перипетий хватает и в шоу-бизнесе.

Комик Евгений Кошевой
Комик Евгений Кошевой
Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"Какой бы пост я мог бы занять в правительстве? Никакой. Я – редкий тип людей, который туда не хочет. Абсолютно не хочу, не хотел как до президентства Зеленского, так и не захочу после. Мне хватает шоу-бизнеса со всеми его перипетиями. А в политике их гораздо больше. Я не способен с этим справиться. Я буду сразу нервничать, пускать руки в ход... Если кто-то говорит обо мне неправду, я не буду терпеть, я буду бить в морду – у меня другого варианта нет", – заявил Евгений.

Певица Анастасия Приходько объявила о возвращении в политику:

Маша Ефросинина поддержала такую позицию артиста, добавив, что также не имеет желания становиться политиком, хоть к этому и стремятся многие звезды в Украине.

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Напомним, что недавно лидер группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что хотел бы занять пост министра образования. Аlyosha отговаривает от этой затеи .

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