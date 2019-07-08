Евгений Кошевой сделал трогательное признание

Комик поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Евгений Кошевой с женой Фото: instagram.com/yalta_k

36-летний украинский комик Евгений Кошевой вчера, 7 июля, отметил годовщину свадьбы с женой, 34-летней Ксенией. До брака пара встречалась полтора года, а выходила замуж невеста на четвертом месяце беременности – Ксения ждала их первого ребенка, дочь Варвару. К слову, недавно девочка стала суперфиналисткой талант-шоу "Голос. Діти 5".

Недавно Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы. Детали в сюжете:

В честь годовщины совместной жизни Евгений Кошевой посвятил супруге трогательный пост. Комик признался жене в любви на своей странице в Instagram и опубликовал совместное фото с отдыха.

"Очень тебя люблю, Ксения, безгранично и безумно! с никелево-шёлковой свадьбой) 12 лет. хочу ещё", – написал Евгений Кошевой.

Евгений и Ксения Кошевые отметили годовщину свадьбы Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Подписчики в комментариях усыпали звездную пару поздравлениями. Отметим, Евгений и Ксения Кошевые воспитывают двоих дочерей: 11-летнюю Варвару и 4-летнюю Серафиму.

Напомним, 7 июля состоялся финал шоу "Голос. Діти 5", участницей которого стала Варвара Кошевая. Уже известно имя победителя проекта.

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