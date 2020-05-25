Евгений Петросян официально подтвердил слухи об отношениях с молодой возлюбленной
74-летний комик впервые опубликовал совместное фото с Татьяной Брухановой
Два года назад российский юморист Евгений Петросян официально развелся с Еленой Степаненко. Спустя время в СМИ появилась информация, что 74-летний комик тайно женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухановой. Более того, по информации инсайдеров, в марте этого года у супругов родился ребенок. Возлюбленные отрицают эту информацию, как и не комментируют свой официальный брак.
Но теперь Евгений решил ответить на все слухи о его личной жизни и подтвердил, что они с Татьяной семья. На своей странице в Instagram юморист впервые опубликовал совместное фото с супругой и оставил короткую подпись: "Family look".
На опубликованном снимке Евгений и Татьяна позируют в одинаковых тренчах, белых кроссовках и шляпах. Примечательно, что Петросян закрыл от подписчиков комментарии.
Татьяну подозревали в беременности из-за ее округлившегося живота. Детали в сюжете:
Добавим, что звезда российской эстрады Елена Степаненко расставание с Евгением Петросяном пережила тяжело и даже похудела на 46 килограммов.
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