Евгений Сморигин назвал имя женщины, которая обманула его на 70 тысяч долларов

Актер "Дизель Шоу" копил деньги на квартиру

Популярный украинский актер, звезда "Дизель Шоу" Евгений Сморигин рассказал, как потерял 70 тысяч долларов, 10 из которых одолжил у телеведущего Дмитрия Танковича.

Так, несколько лет артист собирал деньги на квартиру и, когда супруга была на восьмом месяце беременности, Евгений решился на покупку. Однако для помощи в выборе жилища Сморигин выбрал не того человека – некую Ольгу Кулик, которая заверила, что поспособствует очень выгодной покупке.

Актер Евгений Сморигин Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

"Я за период КВН всех, все, что было за 10 лет, смог накопить определенную сумму. 60 тысяч долларов у меня было. Это все, что было. И когда я узнал, что беременная уже Лида, мне надо было купить хоть что-то, какую-то квартиру. И познакомились в одном из клубов с некой Ольгой. Ольга Кулик, женщина такая была", – рассказал актер.

Ольга быстро втерлась в доверие к Евгению, который даже не заподозрил неладное.

"Ну только деньги нужны завтра и налом. Потому что мы там 10 квартир оформляем... и вот "ду-ду-ду". Говорю – хорошо, хорошо. Женечка, я тебе сделаю. А Лида уже была на восьмом месяце. И вот я снимаю деньги и отдаю ей, вот так без расписок, без ничего, ну она же лучшая подруга", – вспоминает Евгений.

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Больше этих денег Сморигин никогда не увидел. Но на этом цинизм Ольги не закончился – она ​​еще и выманила у мужчины деньги за паркоместо. Для этого актеру пришлось одалживать деньги у телеведущего Дмитрия Танковича.

"И я у Димы Танковича одалживаю еще 10 тысяч, и ей вот так вот... Она уже поняла, что все", – признается артист.

Евгений не сдавался и работал, не покладая рук, и уже через год приобрел квартиру. А в 2014 ему позвонил Егор Крутоголов и пригласил в "Дизель Шоу". Уже в течение пяти лет Сморигин является ведущим актером студии.

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