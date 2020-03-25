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Евгений Сморигин назвал имя женщины, которая обманула его на 70 тысяч долларов

Актер "Дизель Шоу" копил деньги на квартиру

Валерия Ильченко
Сегодня, 18:30

Популярный украинский актер, звезда "Дизель Шоу" Евгений Сморигин рассказал, как потерял 70 тысяч долларов, 10 из которых одолжил у телеведущего Дмитрия Танковича.

Так, несколько лет артист собирал деньги на квартиру и, когда супруга была на восьмом месяце беременности, Евгений решился на покупку. Однако для помощи в выборе жилища Сморигин выбрал не того человека – некую Ольгу Кулик, которая заверила, что поспособствует очень выгодной покупке.

Актер Евгений Сморигин
Актер Евгений Сморигин
Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

"Я за период КВН всех, все, что было за 10 лет, смог накопить определенную сумму. 60 тысяч долларов у меня было. Это все, что было. И когда я узнал, что беременная уже Лида, мне надо было купить хоть что-то, какую-то квартиру. И познакомились в одном из клубов с некой Ольгой. Ольга Кулик, женщина такая была", – рассказал актер.

Ольга быстро втерлась в доверие к Евгению, который даже не заподозрил неладное.

"Ну только деньги нужны завтра и налом. Потому что мы там 10 квартир оформляем... и вот "ду-ду-ду". Говорю – хорошо, хорошо. Женечка, я тебе сделаю. А Лида уже была на восьмом месяце. И вот я снимаю деньги и отдаю ей, вот так без расписок, без ничего, ну она же лучшая подруга", – вспоминает Евгений.

Смотрите интервью с Евгением Сморигиным:

Больше этих денег Сморигин никогда не увидел. Но на этом цинизм Ольги не закончился – она ​​еще и выманила у мужчины деньги за паркоместо. Для этого актеру пришлось одалживать деньги у телеведущего Дмитрия Танковича.

"И я у Димы Танковича одалживаю еще 10 тысяч, и ей вот так вот... Она уже поняла, что все", – признается артист.

Евгений не сдавался и работал, не покладая рук, и уже через год приобрел квартиру. А в 2014 ему позвонил Егор Крутоголов и пригласил в "Дизель Шоу". Уже в течение пяти лет Сморигин является ведущим актером студии.

Узнайте также о курьезном случае, который некогда произошел с Евгением Сморигиным.

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