Евгения Йоркская стала первым членом королевской семьи с личным аккаунтом в Instagram

Сегодня, 06:34

За несколько дней принцесса опубликовала снимок со своей помолвки с будущим мужем Джеком Бруксбэнком, а также фото со своей матерью

Принцесса Евгения. Фото: AFP
Принцесса Евгения. Фото: AFP

Младшая дочь герцога и герцогини Йоркских Евгения завела личный аккаунт в социальной сети Instagram. Примечательно, что она стала первым членом королевской семьи с личной страницей в популярной соцсети.

Свой первый пост в соцсети принцесса сделала 8 марта в Международный женский день. Это был видеоролик с ее выступления на благотворительном концерте WE Day в Лондонской SSE Arena.

"Нельзя было придумать лучший день, чем сегодня, в Международный женский день, для запуска моей персональной страницы Instagram. Я надеюсь использовать эту платформу, чтобы делиться своими мыслями и увлечениями", – подписала она ролик.

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За несколько дней Евгения Йорская опубликовала также снимок со своей помолвки с будущим мужем Джеком Бруксбэнком, а также фото со своей матерью. С момента запуска страницы, на принцессу подписались уже более 21 тысячи человек.

Примечательно, что ранее невеста принца Гарри, актриса Меган Маркл, удалила личные аккаунты в соцсетях Instagram, Twitter и Facebook.

Тем временем Instagram отказался от популярной функции спустя месяц после запуска. Один из пользователей соцсети опубликовал скриншот, где можно увидеть оскорбительный стикер из Giphy с расистским подтекстом.
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"Сегодня"

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