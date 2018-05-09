Евровидение-2018: итоги первого полуфинала

В финал прошло 10 конкурсантов

Евровидение-2018. Фото: instagram.com/eurovision

В Лиссабоне начался международный песенный конкурс Евровидение-2018. Если в прошлом году конкурс вели трое мужчин, а именно – знаменитые украинские ведущие Александр Скичко, Владимир Остапчук и Тимур Мирошниченко, то в этом году ведущими стали четыре девушки: Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо.

На сцене Алтис-Арены в Лиссабоне выступило 19 участников первого полуфинала конкурса, среди них: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр.

В финал конкурса из первого полуфинала прошло 10 участников, а именно: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

Отметим, что хоть Украина и не принимала участие в первом полуфинале, на сцене сегодня выступили украинский певец ALEKSEEV от Беларуси, который, к слову, не попал в финал, а также победитель седьмого сезона украинского "Х-фактора" Севак Ханагян, представляя родную Армению.

Напомним, что автоматически в финал конкурса попадают: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия. Все они выступят во втором полуфинале.

Участник от Украины MELOVIN выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая.

Напомним, мы делали подборку самых неординарных участников конкурса за всю историю.

Мы также вспомнили всех участников от Украины на конкурсной сцене "Евровидения".