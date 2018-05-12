Евровидение 2018: как голосовать в финале конкурса

Зрители не могут голосовать за представителя своей страны

Евровидение-2018. Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Уже сегодня, 12 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2018.

В финал конкурса прошли 26 участников из 43, 6 из них оказались в финале автоматические ( страны-основательницы конкурса: Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, а также Португалия, которая победила в прошлом году).

Победитель определяется с помощью голосования и оценок национального жюри. Напомним, что в финале зрители не могут голосовать за представителя своей страны, а это означает, что все отправленные SMS за MELOVIN засчитаны не будут. Однако, украинцы смогут проголосовать за любого другого понравившегося конкурсанта.

Для того, чтобы отдать свой голос за любимого участника вам необходимо позвонить или отправить SMS с порядковым номером конкурсанта на номер 7766.

Количество сообщений и звонков с одного номера не может превышать 20. Стоимость сообщения – 5 грн с НДС плюс дополнительный сбор в ПФ – 7,5%.

Кроме этого, проголосовать можно будет другим путем, скачав и установив на свой смартфон приложение Eurovision App. Линии для голосования будут открыты в течение 15 минут после выступления последнего участника финала.

Порядковые номера финалистов:

01. Украина – (не голосуем)

02. Испания

03. Словения

04. Литва

05. Австрия

06. Эстония

07. Норвегия

08. Португалия

09. Великобритания

10. Сербия

11. Германия

12. Албания

13. Франция

14. Чехия

15. Дания

16. Австралия

17. Финляндия

18. Болгария

19. Молдова

20. Швеция

21. Венгрия

22. Израиль

23. Нидерланды

24. Ирландия

25. Кипр

26. Италия

Напомним, мы сделали подборку самых ярких моментов Евровидения-2018, а также подборку всех участников финала конкурса.

Как MELOVIN готовится к финалу – смотрите видео: