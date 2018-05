Евровидение 2018: как выступили победитель и финалисты конкурса – видео

В столице Португалии, Лиссабоне, назвали победителя конкусра Евровидение-2018

Нетта Барзилай из Израиля - победитель конкурса Евровидение 2018

В воскресенье, 13 мая, стало известно кто победил в конкурсе Евровидение-2018 – это Нетта Барзилай из Израиля. Именно она получила больше всего голосов жюри и телезрителей. Во время финального исполнения песни "Toy" в зале рассыпали 50 килограммов конфетти. Украину на конкурсе представил молодой исполнитель MELOVIN, который занял 17-е место на Евровидении-2018

01. Украина – MELOVIN – "Under The Ladder"

02. Испания – Alfred and Amaia — "Tu Canción"

03. Словения – Lea Sirk – "Hvala, ne"

04. Литва – Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old"

05. Австрия – Cesár Sampson – "Nobody But You"

06. Эстония – Elina Nechayeva – "La Forza"

07. Норвегия – Alexander Rybak – "That’s How You Write A Song"

08. Португалия – Cláudia Pascoal – O Jardim

09. Великобритания – SuRie — "Storm"





10.Сербия – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova Deca"





11. Германия – Michael Schulte — "You Let Me Walk Alone"

12. Албания – Eugent Bushpepa – "Mall"

13. Франция – Madame Monsieur — "Mercy"

14. Чехия – Mikolas Josef – "Lie To Me"

15. Дания – Rasmussen – "Higher Ground

16. Австралия – Jessica Mauboy – "We Got Love"

17. Финляндия -Saara Aalto – "Monsters"

18. Болгария – EQUINOX – "Bones"

19. Молдова – DoReDos – "My Lucky Day"

20. Швеция -Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

21. Венгрия – AWS – "Viszlát Nyár"









23. Нидерланды – Waylon – "Outlaw In ‘Em"

24. Ирландия – Ryan O’Shaughnessy – "Together"

25. Кипр – Eleni Foureira – "Fuego"

26. Италия – Meta & Moro — "Non mi avete fatto niente"