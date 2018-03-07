Евровидение-2018: MELOVIN о подготовке к конкурсу, любимой песне и тату с особым смыслом

24 февраля состоялся финал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2018. Победу одержал певец MELOVIN с песней "Under The Ladder". На пресс-конференции УИНАН артист рассказал, как она готовится к Евровидению и какая песня участников будущего конкурса ему пришлась по душе больше всех.

Певец пока не стал раскрывать все подробности будущего номера на конкурсе. но пообещал, что "глаз и огонь на сцене" останутся.

"Запомниться в Европе важно. Я не знаю всех победителей Евровидения. Иногда второе или третье место может быть громче, чем первое", – объяснил певец, приведя в пример Андрея Данилко и его выступление на Евровидении, когда тот занял второе место.

На вопрос журналистов о том, волнуется ли артист насчет оценок букмекеров, MELOVIN ответил так: "Совсем не волнуюсь, потому что по их оценкам, 2-е место у Болгарии, которая даже не выбрала участника. Поэтому думать об оценках букмекеров рано".

Фото: Сегодня

MELOVIN также отметил, что песня Евровидении-2018 от Франции ему понравилась больше всего, более того, певец признался, что часто ее напевает и это чуть ли не единственная композиция конкурса, которая ему пришлась по душе.

Фото: Сегодня

Артист рассказал и об особом значении своей тату и том, как важно быть смелым и идти к мечте: "Татуировку сделал в Одессе. "Brave. Love. Freedom."( barve- смелый, love-любовь, freedom – свобода- Ред.) Много вещей, которые сбивают нас с пути, отдаляют от мечты. Хочу, чтоб люди вставали и шли к мечте. Чтобы они воплощали свои мечты в реальность", – именно это артист и хочет донести до зрителей своим выступление на конкурсе.