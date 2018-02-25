Евровидение-2018: MELOVIN пообещал вернуться с победой из Португалии

Вчера состоялся финал национального отбора на Евровидение-2018.

По итогам оценок жюри и зрительского голосования, Украину на Евровидении-2018 в мае в Лиссабоне будет представлять MELOVIN с песней "Under The Ladder".

"Я этого не ожидал. Украина, огромное спасибо за доверие! Спасибо за то, что поверили в меня, и я имею возможность быть с такой командой фанов. Спасибо жюри за то, что у меня был шанс выступать перед вами. Украина, я вас не подведу. Я обещаю привезти победу!", – сказал артист после оглашение результатов телезрителей.

"Очень крутая песня, запоминающийся припев. Я желаю, чтобы с Лиссабона вы вернулись с победой. В свою очередь хочу сказать, что этот артист, как никто другой, достоин представлять Украину на телевидении. MELOVIN появился именно на талант-шоу, а потому, на Евровидении-2018 он будет чувствовать себя уверенно", – прокомментировал член жюри Нацотбора Евгений Филатов.

"Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху.

В 2015 году MELOVIN стал победителем вокального шоу "Х-Фактор 6". Спустя два года MELOVIN участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней "WONDER". Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов – больше 60 000.

MELOVIN коллекционирует очки и снежные шары из разных стран мира. Однако чаще всего певец носит не очки, а линзы разных цветов.

За победу в финале Нацотбора также боролись – KADNAY, TAYANNA, The Erised, LAUD, VILNA.