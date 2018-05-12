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Евровидение-2018: самые яркие моменты первого и второго полуфиналов – фото

В финале на сцену выйдут 26 участников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22
Gromee feat. Лукас Майер, Польша. Фото: Getty
Gromee feat. Лукас Майер, Польша. Фото: Getty

Сегодня, 12  мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2018, во время которого на сцену Алтис-Арена в Лиссабоне выйдут представители 26 стран. Уже известен порядок выступления финалистов: представитель Украины MELOVIN откроет гранд-финал

Мы предлагаем вспомнить самые яркие моменты выступлений участников на сцене Евровидения-2018. Участники первого и второго полуфиналов показали запоминающиеся номера.

Огонь, танцы, спецэффекты – все это можно было увидеть на главной сцене конкурса.

Элени Фурейра, Кипр
Фото: AFP
Элени Фурейра, Кипр
Фото: AFP
Элени Фурейра, Кипр
Фото: Getty
MELOVIN, Украина
Фото: AFP
Элина Нечаева, Эстония
Фото: Getty
Элина Нечаева, Эстония
Фото: Getty
Участники первого полуфинала на сцене Евровидения-2018
Фото: Getty
Jessika и Дженифер Бренинг, Сан-Марино
Фото: Getty
Участники второго полуфинала на сцене Евровидения-2018
Фото: Getty
Саара Аалто, Финляндия
Фото: Getty
AWS, Венгрия
Фото: Getty
Нетта Барзилай, Израиль
Фото: Getty
Расмуссен, Дания
Фото: Getty
Райан О'Шонесси, Ирландия
Фото: Getty
DoReDoS, Молдова
Фото: Getty
Gromee feat. Лукас Майер, Польша
Фото: Getty
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По итогам первого полуфинала в финал конкурса прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

По итогам второго полуфинала финалистами конкурса стали: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Автоматически в финал конкурса попадают страны-основательницы Евровидения: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия, а также победительницы прошлого года – Португалия.

Узнайти, кто попал в ТОП-3 в рейтинге Евровидения-2018 по версии букмекеров.

Как MELOVIN готовится к финалу – смотрите видео:

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Евровидение Евровидение-2018
Источник: "Сегодня"

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