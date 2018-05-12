Евровидение-2018: самые яркие моменты первого и второго полуфиналов – фото

В финале на сцену выйдут 26 участников

Gromee feat. Лукас Майер, Польша. Фото: Getty

Сегодня, 12 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2018, во время которого на сцену Алтис-Арена в Лиссабоне выйдут представители 26 стран. Уже известен порядок выступления финалистов: представитель Украины MELOVIN откроет гранд-финал

Мы предлагаем вспомнить самые яркие моменты выступлений участников на сцене Евровидения-2018. Участники первого и второго полуфиналов показали запоминающиеся номера.

Огонь, танцы, спецэффекты – все это можно было увидеть на главной сцене конкурса.

Элени Фурейра, Кипр Фото: AFP Элени Фурейра, Кипр Фото: AFP Элени Фурейра, Кипр Фото: Getty MELOVIN, Украина Фото: AFP Элина Нечаева, Эстония Фото: Getty Элина Нечаева, Эстония Фото: Getty Участники первого полуфинала на сцене Евровидения-2018 Фото: Getty Jessika и Дженифер Бренинг, Сан-Марино Фото: Getty Участники второго полуфинала на сцене Евровидения-2018 Фото: Getty Саара Аалто, Финляндия Фото: Getty AWS, Венгрия Фото: Getty Нетта Барзилай, Израиль Фото: Getty Расмуссен, Дания Фото: Getty Райан О'Шонесси, Ирландия Фото: Getty DoReDoS, Молдова Фото: Getty Gromee feat. Лукас Майер, Польша Фото: Getty 1/16

По итогам первого полуфинала в финал конкурса прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

По итогам второго полуфинала финалистами конкурса стали: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Автоматически в финал конкурса попадают страны-основательницы Евровидения: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия, а также победительницы прошлого года – Португалия.

Узнайти, кто попал в ТОП-3 в рейтинге Евровидения-2018 по версии букмекеров.

Как MELOVIN готовится к финалу – смотрите видео: