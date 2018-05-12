Евровидение-2018: самые яркие моменты первого и второго полуфиналов – фото
В финале на сцену выйдут 26 участников
Сегодня, 12 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2018, во время которого на сцену Алтис-Арена в Лиссабоне выйдут представители 26 стран. Уже известен порядок выступления финалистов: представитель Украины MELOVIN откроет гранд-финал
Мы предлагаем вспомнить самые яркие моменты выступлений участников на сцене Евровидения-2018. Участники первого и второго полуфиналов показали запоминающиеся номера.
Огонь, танцы, спецэффекты – все это можно было увидеть на главной сцене конкурса.
По итогам первого полуфинала в финал конкурса прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.
По итогам второго полуфинала финалистами конкурса стали: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.
Автоматически в финал конкурса попадают страны-основательницы Евровидения: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия, а также победительницы прошлого года – Португалия.
Узнайти, кто попал в ТОП-3 в рейтинге Евровидения-2018 по версии букмекеров.
Как MELOVIN готовится к финалу – смотрите видео: