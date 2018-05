"Евровидение-2018": участники первого полуфинала

Сегодня на сцену выйдут 19 конкурсантов

Благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" конкурс Евровидение впервые проходит в Португалии. Сегодня, 8 мая, состоится первый полуфинал, в котором выступят участники из 19 стран.

Ниже вы можете ознакомиться с полным списком конкурсантов первого полуфинала:

1. Aisel (Азербайджан) – "X My Heart".

2. Ari Ólafsson (Исландия) – "Our Choice".

3. Eugent Bushpepa (Албания) – "Mall".

4. Sennek (Бельгия) – "A Matter Of Time".

5. Mikolas Josef (Чехия) – "Lie to Me".

6. Ieva Zasimauskaitė (Литва) – "When We're Old".

7. Netta Barzilai (Израиль) – "TOY".

8. ALEKSEEV (Беларусь) – "FOREVER".

9. Elina Nechayeva (Эстония) – "La Forza".

10. EQUINOX (Болгария) – "Bones".

11. Eye Cue (БЮРМ) – "Lost and Found".

12. Franka (Хорватия) – "Crazy".

13. Cesár Sampson (Австрия) – "Nobody But You".

14. Yianna Terzi (Греция) – "Oniro Mou".

15. Saara Aalto (Финландия) – "Monsters".

16. Sevak Khanagyan (Армения) – "Qami".

17. ZiBBZ (Швейцария) – "Stones".

18. Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) – "Together".

19. Eleni Foureira (Кипр) – "Fuego".

Участник от Украины MELOVIN выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая.