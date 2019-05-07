"Евровидение 2019": где и когда смотреть финал конкурса

Финал "Евровидения 2019" можно смотреть онлайн

"Евровидение" Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Финал "Евровидения 2019" в Тель-Авиве можно смотреть онлайн. Несмотря на угрозы террористов сорвать "Евровидение 2019" в Израиле, международный конкурс должен состояться. Поэтому вопрос о том, где и во сколько смотреть "Евровидение", не теряет актуальность среди тех, кто не купил билет на конкурс и не сможет посмотреть шоу вживую. А таких, к слову, много – динамика покупки билетов в этом году очень слабая из-за высокой цены.

Гранд-финал "Евровидения 2019", на котором определится победитель международного конкурса, состоится 18 мая в 22:00 в Тель-Авиве, Израиль. Местом проведения "Евровидения 2019" является Израильский центр торговых ярмарок и выставок - EXPO Tel Aviv.

Финал "Евровидения 2019" состоится 18 мая Фото: Сегодня

Финал "Евровидения 2019" смотреть онлайн можно будет на канале UA: Перший. Об этом сообщала член правления НОТУ Александра Кольцова на пресс-конференции по поводу отказа Украины от участия в "Евровидении 2019".

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились списком участников гранд-финала "Евровидения 2019", а также их песнями. Пока известны шесть имен, остальные финалисты определятся в результате первого и второго полуфиналов.

Смотрите видео о том, почему на самом деле Украина отказалась от участия в "Евровидении 2019":

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