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"Евровидение 2019": где и когда смотреть второй полуфинал

Второй полуфинал "Евровидения 2019" можно смотреть онлайн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
"Евровидение 2019" можно смотреть онлайн
"Евровидение 2019" можно смотреть онлайн
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

"Евровидение 2019" в Израиле можно смотреть онлайн. Несмотря на угрозы террористов сорвать "Евровидение 2019" в Тель-Авиве, международный конкурс должен состояться. Так, вопрос о том, где и во сколько смотреть "Евровидение", становится все более актуален среди тех, кто не купил билет на конкурс и не сможет посмотреть шоу вживую. А таких, к слову, много – динамика покупки билетов в этом году очень слабая из-за высокой цены.

Второй полуфинал "Евровидения 2019" состоится 16 мая в 22:00 в Тель-Авиве, Израиль. Местом проведения "Евровидения 2019" является Израильский центр торговых ярмарок и выставок - EXPO Tel Aviv.

Второй полуфинал "Евровидения 2019" смотреть онлайн можно будет на канале UA: Перший. Об этом сообщала член правления НОТУ Александра Кольцова на пресс-конференции по поводу отказа Украины от участия в "Евровидении 2019".

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились списком участников второго полуфинала "Евровидения 2019", а также их песнями.

Смотрите также видео, в котором представлены отрывки конкурсных композиций участников второго полуфинала "Евровидения 2019":

Напомним, мы также писали, где и во сколько смотреть первый полуфинал "Евровидения 2019".

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