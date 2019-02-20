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"Евровидение 2019": из-за плагиата возник скандал на Нацотборе в Венгрии

Артиста заменили другим участником в финале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Евровидение 2019
Евровидение 2019
Фото: eurovision.tv

На венгерском Национальном отборе на "Евровидение 2019" возник скандал. Одного из финалистов Нацотбора Петруску дисквалифицировали и обвинили в плагиате. Его конкурсную композицию Help Me Out of Here сравнили с песней White Sky американской рок-группы Vampire Weekend, сообщается на официальном сайте "Евровидения" eurovision.tv.

Всемирно известный эксперт Дьюла Фекете, проректор Музыкальной академии им. Листа, прокомментировал ситуацию: "Тон, темп, аранжировка и гармоническая структура, характерная басовая линия и использование мелодий идентичны в этих двух песнях. Характерный хор песни Vampire Weekend повторяется в песне Петруски. Хотя многие популярные хиты используют один и тот же музыкальный инвентарь и поэтому похожи друг на друга, вышеупомянутые параметры песни Петруски слишком похожи на песню Vampire Weekend во многих отношениях".

После того, как песню Петруски признали плагиатом, участника дисквалифицировали, заменив его другим артистом – Gergő Oláh. 

Напомним, состоялся второй полуфинал украинского Нацотбора на "Евровидение 2019".

Мы также подробно рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019". 

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Источник: Сегодня
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