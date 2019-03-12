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"Евровидение-2019": MARUV сделала громкое заявление

Украинская певица поделилась творческими планами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Победительница Национального отбора на "Евровидение-2019" MARUV, которая недавно получила награду в России, сделала заявление касательно своего участия в отборе в следующем году.

Об этом артистка рассказала своим подписчикам в прямой трансляции в Instagram и поделилась ближайшими творческими планами.

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Украинская певица отметила, что абсолютно не жалеет о том, что не поедет на "Евровидение", в том числе и от другой страны. По ее словам, отказ – мудрое и правильное решение. Также MARUV призналась фанатам, готова ли она участвовать в отборе в следующем году.

"Нет, конечно не пойду, все, хватит, я уже находилась по отборам на всю жизнь. Спасибо, что все меня так поддержали, но еще раз пойти на отбор я не решусь, все хватит. И мне кажется, что с темой этого конкурса нужно уже завязывать. Это уже пережило себя", – ответила MARUV.

Она поблагодарила поклонников за то, что ей пожелали удачи на украинском конкурсе YUNA и заинтриговала тем, что она готовит перфоманс.

Также артистку спросили, кого она будет поддерживать на "Евровидении-2019", на что MARUV ответила, что будет поддерживать всех.

"Не знаю, надо смотреть на номер, как выступят. Ну, понятное дело, не будем исключать моего хорошего отношения к Сереже (Сергей Лазарев – ред.), у нас с ним есть своя история, такая классная, совместная. Поэтому я буду его поддерживать. Но кроме того, хочется еще посмотреть и сами выступления и поддержать тех артистов, которые будут делать самый крутой перфоманс, выступят интересно", – призналась она.

Ранее мы писали, что, по словам певицы MARUV, она не смогла поехать на "Евровидение 2019" из-за кабальных условий договора. НОТУ обнародовала пункты договора, который должен подписать представитель Украины на конкурсе.

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