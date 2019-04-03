"Евровидение 2019": определен порядок выступлений участников

Первый полуфинал конкурса откроет Кипр, а второй – Армения

Появился порядок выступлений участников "Евровидения 2019" Фото: eurovision.tv

"Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве, Израиль. 14 мая состоится первый полуфинал, 16 – второй, а победитель Евровидения 2019" будет определен на гранд-финале 18 мая. Сегодня.Lifestyle уже поделились участниками первого полуфинала, конкурсантами, которые выступят во втором, а также артистами, которые автоматически попали в гранд-финал.

А сегодня, 3 апреля, организаторы конкурса объявили порядок выступлений участников в полуфиналах "Евровидения 2019". Так, первый полуфинал откроет представительница Кипра Tamta, второй – конкурсантка от Армении Srbuk.

Порядок выступлений участников "Евровидения 2019" Фото: eurovision.tv

Отметим, Украина в этом году не будет принимать участие в Международном конкурсе. НОТУ не смогла договориться с победительницей Нацотбора MARUV, а другие финалисты не согласились представить страну на "Евровидении 2019" вместо нее. Подробнее смотрите в видео:

Напомним, не так давно стало известно, как будет выглядеть сцена "Евровидения 2019" в Тель-Авиве. Дизайн построен на геометрической фигуре – треугольнике.

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