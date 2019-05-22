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Евровидение 2019: организаторы вводят санкции

Представителям Исландии грозит штраф

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Исландская группа Hatari
Исландская группа Hatari
Фото: AFP

После грандиозного финала Евровидения 2019 в Тель-Авиве участники разъехались домой, а страсти вокруг песенного конкурса не утихают. Сначала появилась информация о том, что результаты могут аннулировать, теперь организаторы заявляют о введении санкций. 

Как прошел финал Евровидения 2019 в Тель-Авиве - смотрите в нашем сюжете:

В официальном заявлении Европейского вещательного союза сказано, что политические жесты напрямую противоречат правилам конкурса. А именно, во время выступления представителей Исландии - группы Hatari – были продемонстрированы в прямом эфире изображения палестинских флагов, что категорически противоречит правилам.

"В ходе прямого эфире финала песенного конкурса Евровидение, исландская группа Hatari во время прямого эфире демонстрировала изображения палестинского флага, находясь в грин-руме. Песенный конкурс Евровидение является не политическим событием, и подобные действия напрямую противоречат правилу конкурса", – заявили организаторы. 

В соответствии с установленными правилами, в рамках Евровидения могут демонстрироваться флаги стран-членов ООН и ЕС, а также флаг ЛГБТ-сообщества.

Также и во время выступления американской певицы Мадонны был продемонстрирован флаг Палестины. Но, как отметил официальный представитель звезды, "призыв к миру" не является политическим.

Напомним, что по результатам баллов международного жюри и зрительского голосования, победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с чувственной песней Arcade. Его суммарный результат – 492 балла. Именно ему пророчили победу букмекеры.

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