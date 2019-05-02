Евровидение 2019: появились новые ставки букмекеров

Вероятная турнирная таблица "Евровидения 2019" немного изменилась

Ведущие конкурса "Евровидение 2019" Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

До первого полуфинала "Евровидения 2019", который состоится 14 мая, остается менее двух недель. К слову, мы уже поделились списком участников и песнями, с которыми они поборются за победу. А недавно букмекеры сделали новые ставки на победителя "Евровидения 2019".

Так, по сравнению с прошлыми прогнозами, изменилось немногое. Лидером турнирной таблицы по версии букмекеров остается представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Вторая строчка может достаться россиянину Сергею Лазареву, а на третьей позиции, вероятно, окажется исполнитель из Швейцарии Лука Хэнни.

Турнирная таблица "Евровидения 2019" по версии букмекеров Фото: eurovisionworld.com

К слову, недавно фаворит "Евровидения 2019" Дункан Лоуренс из Нидерландов попал в скандал. Парня могут дисквалифицировать из-за того, что в сети нашли видео 2017 года, на котором Дункан исполняет свою конкурсную песню Arcade.

Ранее мы писали, что уже определен порядок выступлений участников "Евровидения 2019".

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