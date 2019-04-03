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"Евровидение 2019": появились новые ставки на победителя

Букмекеры пророчат победу Нидерландам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:24
Появились новые ставки букмекеров на победителя "Евровидения 2019"
Появились новые ставки букмекеров на победителя "Евровидения 2019"
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Международный конкурс "Евровидение 2019" пройдет в Тель-Авиве в следующем месяце – 14, 16 и 18 мая. Организаторы уже представили порядок выступлений участников первого и второго полуфиналов, показали, как будет выглядеть сцена "Евровидения 2019", и возобновили продажу билетов после скандала.

А теперь появились свежие прогнозы относительно того, как будет выглядеть турнирная таблица конкурса. Букмекеры на данном этапе считают, что победителем станет представитель Нидерландов – Дункан Лоуренс с песней Arcade. Второе место займет россиянин Сергей Лазарев, а третье – Лука Ханни из Швейцарии. 

Турнирная таблица "Евровидения 2019" по версии букмекеров
Турнирная таблица "Евровидения 2019" по версии букмекеров
Фото: eurovisionworld.com

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились списком участников первого полуфинала и их песнями, конкурсантами, которые выступят во втором полуфинале, а также артистами, которые автоматически попали в гранд-финал.

Напомним, представителя России на "Евровидении 2019" Сергея Лазарева раскритиковали за выступление в Греции.

Смотрите видео о том, что победительница "Евровидения 2016" Джамала отметила первый день рождения сына Эмира-Рахмана:

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Израиль Сергей Лазарев тель-авив Евровидение 2019
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