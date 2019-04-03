"Евровидение 2019": появились новые ставки на победителя

Букмекеры пророчат победу Нидерландам

Появились новые ставки букмекеров на победителя "Евровидения 2019" Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Международный конкурс "Евровидение 2019" пройдет в Тель-Авиве в следующем месяце – 14, 16 и 18 мая. Организаторы уже представили порядок выступлений участников первого и второго полуфиналов, показали, как будет выглядеть сцена "Евровидения 2019", и возобновили продажу билетов после скандала.

А теперь появились свежие прогнозы относительно того, как будет выглядеть турнирная таблица конкурса. Букмекеры на данном этапе считают, что победителем станет представитель Нидерландов – Дункан Лоуренс с песней Arcade. Второе место займет россиянин Сергей Лазарев, а третье – Лука Ханни из Швейцарии.

Турнирная таблица "Евровидения 2019" по версии букмекеров Фото: eurovisionworld.com

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились списком участников первого полуфинала и их песнями, конкурсантами, которые выступят во втором полуфинале, а также артистами, которые автоматически попали в гранд-финал.

Напомним, представителя России на "Евровидении 2019" Сергея Лазарева раскритиковали за выступление в Греции.

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