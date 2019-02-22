"Евровидение 2019": представитель Франции показал клип на конкурсную песню

Францию на "Евровидении 2019" представит певец-андрогин Билал Хасани

Билал Хасани Фото: instagram.com/iambilalhassani

В январе стало известно, что Францию на "Евровидении 2019" представит 19-летний певец-андрогин Билал Хасани. После новости об участии Билала в конкурсе, на артиста посыпалось много писем с негативным содержанием. Тем не менее Хасани выступит на сцене "Евровидения 2019", певцу даже собираются нанять 43 адвоката.

А на днях представитель Франции Билал Хасани презентовал клип на конкурсную песню Roi. В видео продемонстрирована история артиста, который, не боясь реакции окружающих, старается быть верным себе. В начале клипа герой появляется гримерке, наносит макияж и надевает белый парик, очки, затем выходит на сцену. Финал видео – бурные аплодисменты в адрес артиста.

Клип представителя Франции на "Евровидении 2019" Билала Хасани на конкурсную песню Roi:

Напомним, представитель Украины на "Евровидении 2019" определится 23 февраля в финале Нацотбора. Сегодня.Lifestyle подготовил список финалистов и их конкурсные выступления.

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