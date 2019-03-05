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"Евровидение 2019": проданные не по правилам билеты будут аннулированы

Корпорация общественного вещания Израиля распорядилась аннулировать билеты на "Евровидение 2019", проданные против правил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:09
"Евровидение"
"Евровидение"
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Недавно стало известно, что продажа билетов на "Евровидение 2019" прекращена организаторами конкурса до выяснения всех обстоятельств. А теперь появилась информация, что билеты на "Евровидение 2019", которые были проданы не по правилам, будут аннулированы.

Дело в том, что корпорация общественного вещания Израиля Kan обнаружила попытки вмешаться в процесс продажи билетов на конкурс. Ранее мы писали, что купить билеты на "Евровидение 2019" можно через официальную компанию по продаже – Leaan.

"Евровидение 2019"
"Евровидение 2019"
Фото: eurovisionworld.com

Так, выяснилось, что сейчас проходит первый этап внутреннего расследования относительно билетной кассы Leaan, которая, как оказалось, распределила сотни билетов на первоклассные места деятелям культуры и спорта, а также журналистам. К тому же официальная компания по продажам Leaan сделала это еще до начала продаж.

"Продажа билетов, реализованных по телефону или в офисе, на финал конкурса или другие мероприятия "Евровидения 2019", должна быть остановлена, а билеты должны быть возвращены в кассу для реализации в соответствии с правилами Kan", – говорится в заявлении компании.

А тем временем покупка билетов на "Евровидение 2019" пока заблокирована. Отметим, конкурс состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее мы писали, что Украина отказалась от участия в "Евровидении 2019".

Сегодня.Lifestyle также собрали все подробности Нацотбора на "Евровидение 2019" в лаконичном видео.

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