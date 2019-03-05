"Евровидение 2019": проданные не по правилам билеты будут аннулированы
Корпорация общественного вещания Израиля распорядилась аннулировать билеты на "Евровидение 2019", проданные против правил
Недавно стало известно, что продажа билетов на "Евровидение 2019" прекращена организаторами конкурса до выяснения всех обстоятельств. А теперь появилась информация, что билеты на "Евровидение 2019", которые были проданы не по правилам, будут аннулированы.
Дело в том, что корпорация общественного вещания Израиля Kan обнаружила попытки вмешаться в процесс продажи билетов на конкурс. Ранее мы писали, что купить билеты на "Евровидение 2019" можно через официальную компанию по продаже – Leaan.
Так, выяснилось, что сейчас проходит первый этап внутреннего расследования относительно билетной кассы Leaan, которая, как оказалось, распределила сотни билетов на первоклассные места деятелям культуры и спорта, а также журналистам. К тому же официальная компания по продажам Leaan сделала это еще до начала продаж.
"Продажа билетов, реализованных по телефону или в офисе, на финал конкурса или другие мероприятия "Евровидения 2019", должна быть остановлена, а билеты должны быть возвращены в кассу для реализации в соответствии с правилами Kan", – говорится в заявлении компании.
А тем временем покупка билетов на "Евровидение 2019" пока заблокирована. Отметим, конкурс состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве.
Ранее мы писали, что Украина отказалась от участия в "Евровидении 2019".
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