"Евровидение 2019": стало известно, как будет выглядеть сцена

Международный песенный конкурс "Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве

Как будет выглядеть сцена "Евровидения 2019" - фото Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

"Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. Чем ближе конкурс, тем чаще появляются новости относительно будущего грандиозного события. Так, на официальном сайте конкурса появились фото сцены "Евровидения 2019".

В этом году разработкой сцены Международного конкурса уже по традиции занимался всемирно известный художник-постановщик из Германии Флориан Видер. В зале будут сверкать десятки софитов, а весь дизайн построен на простом треугольнике. Сотни фигур размещены на потолке, которые в итоге представляют собой один большой треугольник. Сама сцена тоже спроецирована в форме геометрической фигуры и благодаря большому количеству граней напоминает кристалл.

Сцена "Евровидения 2019" в Тель-Авиве Фото: eurovision.tv Сцена "Евровидения 2019" в Тель-Авиве Фото: eurovision.tv Сцена "Евровидения 2019" в Тель-Авиве Фото: eurovision.tv Сцена "Евровидения 2019" в Тель-Авиве Фото: eurovision.tv Сцена "Евровидения 2019" в Тель-Авиве Фото: eurovision.tv Сцена "Евровидения 2019" в Тель-Авиве Фото: eurovision.tv 1/6

Напомним, Украина в этом году не будет участвовать в "Евровидении", соответственно, жители страны не смогут голосовать за своего фаворита на конкурсе. Кроме того, недавно организаторы возобновили продажу билетов на "Евровидение 2019" после скандала.

Ранее Сегодня.Lifestyle подготовили подборку со всеми участниками первого полуфинала "Евровидения 2019" и их песнями.

Смотрите видео о том, почему Украина не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году:

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