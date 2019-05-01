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"Евровидение 2019": участнику из Нидерландов грозит дисквалификация

Артист нарушил регламент конкурса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Дункан Луоренс
Дункан Луоренс
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Фаворит букмекеров и зрителей "Евровидения 2019" Дункан Лоуренс из Нидерландов попал в скандал. Парня могут дисквалифицировать из-за того, что в сети нашли видео 2017 года, на котором Дункан исполняет свою конкурсную песню Arcade, сообщает Wiwibloggs.

Согласно правила конкурса, песня не должна быть выпущена до 1 сентября 2018 года. Видео было опубликовано 9 июня 2017 года. Ролик длится 29 минут и содержит пять других песен в исполнении Дункана и двух музыкантов. Arcade – первая песня, которую певец исполняет на видео. Организаторы шоу пока не давали официальных комментариев по этому поводу, поэтому пока неизвестно, будет ли Дункан дисквалифицирован или нет.

"Цель этого правила заключается в том, чтобы предотвратить широкое распространение любой песни, которая может дать ей несправедливое преимущество на конкурсе", – комментирует регламент конкурса ЕВС.

Отметим, что на момент обнаружения видео с Дунканом, ролик набрал всего 500 просмотров, поэтому вопрос о дисквалификации конкурсанта может быть в скором времени закрыт, ведь песня не обрела настолько широкую популярность, а это значит, что у организаторов "Евровидения" не будет оснований отстранять Дункана Лоуренса от конкурса.

Ранее мы писали, что билеты на "Евровидение 2019" не покупают из-за высокой цены.

Мы также сообщали, что в Тель-Авиве уже монтируют сцену, которая будет основана на геометрической фигуре

Почему Украина не будет участвовать в  "Евровидении" в этом году, смотрите в видео:

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Источник: Сегодня
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