"Евровидение 2019": украинцы не смогут проголосовать за фаворита

Украина не будет участвовать в "Евровидении 2019", вследствие чего не сможет голосовать

Украина не сможет голосовать на "Евровидении 2019" Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

27 февраля стало известно, что Украина не будет принимать участие в "Евровидении 2019". НОТУ и победительница Нацотбора 2019 певица MARUV не смогли договориться, а когда Общественный вещатель обратился к группам KAZKA и Freedom Jazz, занявшим вторую и третью строчку в конкурсе, с предложением представить Украину на "Евровидении 2019", артисты отказались, заявив, что так будет неправильно.

В результате на Международном конкурсе представитель Украины выступать не будет, хотя ранее букмекеры пророчили нам место в тройке лидеров. Отметим, недавно Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора на "Евровидение 2019".

И пока украинцы активно обсуждают участников Международного конкурса, мы напоминаем: учитывая тот факт, что Украина не едет на "Евровидение" в этом году, население не сможет проголосовать за своего фаворита на конкурсе. Об этом глава делегации "Евровидения 2019" от Украины Оксана Скибинская заявляла еще 28 февраля.

Смотрите подробнее в видео о том, почему Украина не будет участвовать в "Евровидении 2019":

Украина не едет на "Евровидение 2019": скандалы, интриги и все, что надо знать Видео: Сегодня

Напомним, Сегодня.Lifestyle подготовили подборку со всеми участниками первого полуфинала "Евровидения 2019" и их песнями.

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