Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Евровидение 2019": украинцы не смогут проголосовать за фаворита

Украина не будет участвовать в "Евровидении 2019", вследствие чего не сможет голосовать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18
Украина не сможет голосовать на "Евровидении 2019"
Украина не сможет голосовать на "Евровидении 2019"
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

27 февраля стало известно, что Украина не будет принимать участие в "Евровидении 2019". НОТУ и победительница Нацотбора 2019 певица MARUV не смогли договориться, а когда Общественный вещатель обратился к группам KAZKA и Freedom Jazz, занявшим вторую и третью строчку в конкурсе, с предложением представить Украину на "Евровидении 2019", артисты отказались, заявив, что так будет неправильно.

В результате на Международном конкурсе представитель Украины выступать не будет, хотя ранее букмекеры пророчили нам место в тройке лидеров. Отметим, недавно Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора на "Евровидение 2019".

И пока украинцы активно обсуждают участников Международного конкурса, мы напоминаем: учитывая тот факт, что Украина не едет на "Евровидение" в этом году, население не сможет проголосовать за своего фаворита на конкурсе. Об этом глава делегации "Евровидения 2019" от Украины Оксана Скибинская заявляла еще 28 февраля.

Смотрите подробнее в видео о том, почему Украина не будет участвовать в "Евровидении 2019":

Украина не едет на "Евровидение 2019": скандалы, интриги и все, что надо знать
Видео: Сегодня

Напомним, Сегодня.Lifestyle подготовили подборку со всеми участниками первого полуфинала "Евровидения 2019" и их песнями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Продажу билетов на "Евровидение 2019" возобновили после скандала Певица MARUV заявила, что выступит в Тель-Авиве Ведущие "Евровидения 2019": первое официальное фото Лазарев прокомментировал провал песни для "Евровидения-2019"
Израиль конкурс тель-авив нацотбор на Евровидение Евровидение 2019
Реклама

Новости партнеров

7 женских имен, которые
7 женских имен, которые "притягивают" счастье
Катя Кищук показала голую грудь
Катя Кищук показала голую грудь
"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
В России умерла известная певица Юлия Началова
В России умерла известная певица Юлия Началова

Популярные статьи

Сегодня, 15:22Wellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Сегодня, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Сегодня, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:39Техно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Вчера, 11:46Food

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Вчера, 10:12Fun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

Вчера, 09:35Техно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Вчера, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

16 мартаШоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

16 мартаТехно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

16 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Новости партнеров

В России умерла певица Началова: названа причина
В России умерла певица Началова: названа причина
Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова
Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова
«Сердце рыдает»: звезды не могут смириться со смертью Началовой
«Сердце рыдает»: звезды не могут смириться со смертью Началовой
Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль:
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"
Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)
Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
"Красотка и талант!": Maruv покорила сеть новой фотосессией