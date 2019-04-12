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"Евровидение 2019": в Тель-Авиве начали монтировать сцену

Сцена "Евровидения 2019" будет основана на геометрической фигуре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
"Евровидение"
"Евровидение"
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Как будет выглядеть сцена "Евровидения 2019" известно давно. Однако только сейчас в Тель-Авиве начали монтаж, и появились первые реальные фото сцены, на которой будут бороться за победу представители разных стран. К слову, уже определен порядок выступлений участников "Евровидения 2019".

Строительная бригада в Экспо Тель-Авив в Израиле усердно работает над созданием треугольной сценической конструкции. Как выяснилось, строительство началось в начале апреля и будет завершено в конце месяца. Об этом говорится на официальном сайте "Евровидения 2019", где уже появились первые реальные фотографии, сделанные во втором павильоне – именно в нем будет проходить главное шоу.

Монтаж сцены "Евровидения 2019"
Фото: KAN
Монтаж сцены "Евровидения 2019"
Фото: KAN
Монтаж сцены "Евровидения 2019"
Фото: KAN
Монтаж сцены "Евровидения 2019"
Фото: KAN
Монтаж сцены "Евровидения 2019"
Фото: KAN
Монтаж сцены "Евровидения 2019"
Фото: KAN
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Отметим, разработкой сцены Международного конкурса уже по традиции занимался всемирно известный художник-постановщик из Германии Флориан Видер. В конечном итоге на потолке будут размещены сотни фигур, которые в итоге представляют собой один большой треугольник.

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились участниками первого полуфинала, конкурсантами, которые выступят во втором, а также артистами, которые автоматически попали в гранд-финал.

Украина в этом году участвовать в "Евровидении" не будет. Подробности смотрите в видео:

Напомним, MARUV призналась, какие странные пункты есть в ее райдере.

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