"Евровидение 2019": все конкурсанты сдали кровь и вы не поверите, зачем

О необычном требовании рассказал Сергей Лазарев

"Евровидение 2019" Фото: eurovision.tv

Певец и представитель России на "Евровидении 2019" Сергей Лазарев раскрыл очень неожиданный факт о конкурсе. Оказалось, что все участники музыкально состязания сдали кровь на генетический анализ. О том, какой именно это анализ, Лазарев рассказал в эфире программы "Вечерний Ургант".

"У них главный спонсор – это контора, которая определяет сколько в тебе разных национальностей", – объясняет артист.

Сергей Лазарев Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей также уточнил, что все участники подписали документ, разрешающий разглашать эту информацию на пресс-конференциях или СМИ: "Мы подписывали бумагу, что это может быть обнародовано. Но мне самому интересно, сколько во мне какой крови, национальностей. Это клево, потому что это показывает, что все мы едины", – отметил Лазарев.

Напомним, фаворит букмекеров и зрителей "Евровидения 2019" Дункан Лоуренс из Нидерландов попал в скандал. Парня могут дисквалифицировать.

Ранее мы писали, что билеты на "Евровидение 2019" не покупают из-за высокой цены.

Смотрите видеосюжет о том, почему Украина отказалась от участия в "Евровидении 2019":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram