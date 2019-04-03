"Евровидение 2019": все участники гранд-финала и их песни

На данный момент известны имена шести финалистов "Евровидения 2019"

Все участники финала "Евровидения 2019" и их песни Фото: Сегодня

В результате победы на "Евровидении 2018" представительницы Израиля Нетты Барзилай, в этом году Международный конкурс пройдет в Тель-Авиве. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16, а гранд-финал, на котором станет известно имя победителя "Евровидения 2019", пройдет 18 мая.

Полный список финалистов "Евровидения 2019" появится в результате двух полуфиналов, однако организаторы уже объявили шестерых участников конкурса, которые сразу попадают в гранд-финал. Это представители таких стран: Франция, Германия, Израиль, Италия, Испания, Великобритания.

Сегодня.Lifestyle уже поделились списком участников первого полуфинала, а также конкурсантами, которые выступят во втором полуфинале "Евровидения 2019". Теперь предлагаем ознакомиться со списком уже известных финалистов Международного конкурса и прослушать их песни, с которыми они будут бороться за победу в "Евровидении 2019".

Билал Хассани – Roi (Франция)

Билал Хассани – певец, автор песен и звезда социальных сетей. Талантливый 19-летний артист представит Францию на "Евровидении 2019" в Тель-Авиве с песней Roi. В своей конкурсной композиции Билал Хассани рассказывает о самопринятии и надежде. Эмоциональное лирическое видео, сопровождающее песню, уже посмотрели миллионы пользователей.

S!sters - Sіster (Германия)

S!sters – дуэт 19-летней и Карлотты Трумэн и 26-летней Лауриты Кястель. Обе девушки начали петь в раннем возрасте, и с тех пор они выступали как участницы групп и как сольные артистки. Девушки одержали победу в Нацотборе и представят Германию на "Евровидении 2019" с песней Sіster.

Коби Марими – Home (Израиль)

27-летний Коби Марими будет представлять Израиль на конкурсе "Евровидение 2019". Парень начал петь в 13 лет. После окончания средней школы, специализирующейся на театральном мастерстве, Коби был верен страсти к сцене и учился в актерской студии, в течение 3 лет пытаясь стать более уверенным в себе.

Махмуд – Soldi (Италия)

Представитель Италии на "Евровидении 2019" - Алессандро Махмуд, который выступит на конкурсе с песней Soldi. Артист сотрудничал со многими суперзвездами, а вместе с Марко Менгони написал новый альбом Atlantico, в который вошла радиоверсия песни Hola с участием Тома Уокера.

Мики – La Venda (Испания)

За Мики как представителя Испании на "Евровидении 2019" проголосовали как зрители, так и члены жюри. Он исполнит песню La Venda и продемонстрирует яркий номер.

Майкл Райс – Bigger Than Us (Великобритания)

Майкл Райс будет представлять Великобританию на "Евровидении 2019" с песней Bigger Than Us. Интересный факт: в детстве мальчик работал в McDonalds, но всегда мечтал стать певцом.

Отметим, Украина не будет участвовать в "Евровидении" в этом году. Подробнее об этом смотрите в видео:

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