Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Евровидение 2019": все участники гранд-финала и их песни

На данный момент известны имена шести финалистов "Евровидения 2019"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Все участники финала "Евровидения 2019" и их песни
Все участники финала "Евровидения 2019" и их песни
Фото: Сегодня

В результате победы на "Евровидении 2018" представительницы Израиля Нетты Барзилай, в этом году Международный конкурс пройдет в Тель-Авиве. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16, а гранд-финал, на котором станет известно имя победителя "Евровидения 2019", пройдет 18 мая.

Полный список финалистов "Евровидения 2019" появится в результате двух полуфиналов, однако организаторы уже объявили шестерых участников конкурса, которые сразу попадают в гранд-финал. Это представители таких стран: Франция, Германия, Израиль, Италия, Испания, Великобритания.

Сегодня.Lifestyle уже поделились списком участников первого полуфинала, а также конкурсантами, которые выступят во втором полуфинале "Евровидения 2019". Теперь предлагаем ознакомиться со списком уже известных финалистов Международного конкурса и прослушать их песни, с которыми они будут бороться за победу в "Евровидении 2019".

Билал Хассани – Roi (Франция)

Билал Хассани – певец, автор песен и звезда социальных сетей. Талантливый 19-летний артист представит Францию на "Евровидении 2019" в Тель-Авиве с песней Roi. В своей конкурсной композиции Билал Хассани рассказывает о самопринятии и надежде. Эмоциональное лирическое видео, сопровождающее песню, уже посмотрели миллионы пользователей.

S!sters - Sіster (Германия)

S!sters – дуэт 19-летней и Карлотты Трумэн и 26-летней Лауриты Кястель. Обе девушки начали петь в раннем возрасте, и с тех пор они выступали как участницы групп и как сольные артистки. Девушки одержали победу в Нацотборе и представят Германию на "Евровидении 2019" с песней Sіster.

Коби Марими – Home (Израиль)

27-летний Коби Марими будет представлять Израиль на конкурсе "Евровидение 2019". Парень начал петь в 13 лет. После окончания средней школы, специализирующейся на театральном мастерстве, Коби был верен страсти к сцене и учился в актерской студии, в течение 3 лет пытаясь стать более уверенным в себе. 

Махмуд – Soldi (Италия)

Представитель Италии на "Евровидении 2019" - Алессандро Махмуд, который выступит на конкурсе с песней Soldi. Артист сотрудничал со многими суперзвездами, а вместе с Марко Менгони написал новый альбом Atlantico, в который вошла радиоверсия песни Hola с участием Тома Уокера.

Мики – La Venda (Испания)

За Мики как представителя Испании на "Евровидении 2019" проголосовали как зрители, так и члены жюри. Он исполнит песню La Venda и продемонстрирует яркий номер.

Майкл Райс – Bigger Than Us (Великобритания)

Майкл Райс будет представлять Великобританию на "Евровидении 2019" с песней Bigger Than Us. Интересный факт: в детстве мальчик работал в McDonalds, но всегда мечтал стать певцом.

Отметим, Украина не будет участвовать в "Евровидении" в этом году. Подробнее об этом смотрите в видео:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Евровидение 2019": стало известно, как будет выглядеть сцена "Евровидение 2019": украинцы не смогут проголосовать за фаворита Продажу билетов на "Евровидение 2019" возобновили после скандала
Евровидение Евровидение 2019
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Елизавета II взяла под личный контроль жизнь Меган Маркл
Елизавета II взяла под личный контроль жизнь Меган Маркл
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»

Популярные статьи

Сегодня, 07:02Fun

Невнимательность принесла мужчине тысячи долларов

Вчера, 14:36Афиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Вчера, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 12:17Fun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

Вчера, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Вчера, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

31 мартаТехно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

31 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

31 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Новости партнеров

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Сергей Шнуров публично разорвал отношения с Ксенией Собчак
Сергей Шнуров публично разорвал отношения с Ксенией Собчак
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Волочкова в купальнике продемонстрировала вульгарный шпагат
Волочкова в купальнике продемонстрировала вульгарный шпагат