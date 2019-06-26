Евровидение 2020: где может состояться конкурс

В следующем году конкурс будет проходить в Нидерландах

Победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс Фото: AFP

Казалось бы, лишь недавно состоялся финал Евровидения 2019, однако все уже обсуждают дату и место проведения конкурса в следующем году. Евровидение 2020 будет проходить в Нидерландах – стране, представителем которой является Дункан Лоуренс – победитель Евровидения 2019.

Смотрите видео о том, как прошел финал Евровидения 2019:

Так, на официальном сайте Международного конкурса появился список городов, где может состояться Евровидение 2020.

Три голландских вещателя, NPO, AVROTROS и NOS, которые выступают организаторами Евровидение 2020, начали процесс переговоров относительно определения города, в котором будет проходить конкурс.

В первой половине июня все заинтересованные города получили набор критериев, необходимых для проведения Евровидения 2020. Теперь у них будет четыре недели, чтобы аргументировать готовность принять конкурс.

В середине июля вещатели посетят города, которые подали заявки. Город-организатор Евровидения 2020 будет определен после консультаций с Европейским вещательным союзом (EBU) и оценивания всех предложений.

Где может состояться Евровидение 2020: города-претенденты

Евровидение 2020 Фото: eurovisionworld.com

Амстердам

Столица Нидерландов была бы очевидным городом для проведения Евровидения 2020. Ziggo Dome может принять 17 тыс. человек (в кто время как Expo Tel Aviv, где состоялось Евровидение 2019, вмещает лишь 8 тысяч зрителей), имеет отличную парковку, а также транспортную развязку, множество отелей и ресторанов. Поблизости также есть достаточное количество площадок для Евроклуба и Деревни Евровидения.

Роттердам

Второй по величине город в Нидерландах. Роттердамская Ahoy Arena была бы подходящей локацией, поскольку уже доказала возможность проведения подобных мероприятий. В 2007 году здесь проходило Детское Евровидение. Арена состоит из трех залов, самый большой из которых вмещает 15 тыс. человек, в то время как два других зала имеют вместимость 6 и 4 тыс.

Гаага

Третий по величине населенный пункт в Нидерландах. ADO Den Haag Stadium – это открытый стадион, но в настоящее время он не имеет крыши. Чтобы Евровидение проходило здесь, этот вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки. Второй вариант – World Forum Den Haag, но его вместимость составляет всего 5 тыс. человек. Однако, несмотря на этот минус, в 1976 и 1980 годах здесь уже проходило Евровидение.

Арнем

Город, сквозь который протекает река Рейн, находится недалеко от немецкой границы. Рассматривается GelreDome Arnhem – футбольный стадион вместимостью 40 тыс. человек.

Маастрихт

Маастрихт находится недалеко от границы с Бельгией и насчитывает около 125 тыс. жителей. Маастрихтский выставочный и конгресс-центр разделен на четыре зала, самый большой из которых вмещает 5 тыс. человек.

Отметим, узнать все подробности конкурса в этом году, посмотреть выступления участников и приглашенных звезд, ознакомиться с турнирной таблицей можно в нашей спецтеме Евровидение 2019.

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