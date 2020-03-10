Go_A изменили песню для выступления на Евровидении-2020

Руслан Квинта помог видоизменить Solovey

Украинский этнический коллектив Go_A, который в этом году победил на Национальном отборе и представит в мае Украину на "Евровидении-2020", изменили конкурсную песню. Теперь Solovey получил новое звучание.

Так, на YouTube-канале было опубликовано новое видео песни Solovey. Усовершенствовать сингл группе помог продюсер и композитор Руслан Квинта. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: многим новая аранжировка показалась более удачной, а другим старая версия нравится больше: "Испортили песню. Удалите это позорище и поезжайте со старой версией, пожалуйста".

Новая версия песни Solovey

Старая версия Solovey

Ранее Руслан Квинта возмущен словами Тараса Тополи о Go_A и сравнил его с "сыном дерева". Также о победе группы высказался и ведущий Национального отбора Сергей Притула. По его словам, победу коллектива в Нацотборе сложно назвать ожидаемой. Однако ведущий убежден: Go_A победили благодаря абсолютной уверенности солистки группы Екатерины Павленко в своих силах.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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