Евровидение 2020: кто может представить Россию

В Сети представителем России на Евровидении 2020 называют Александра Панайотова

Евровидение 2020: кто поедет от России Фото: Instagram.com

До начала "Евровидения-2020" осталось чуть больше трех месяцев, и страны-участницы одна за другой называют своих представителей на международном конкурсе. Отметим, участник "Евровидения-2020 от Украины определится в финале Нацотбора, 22 февраля. Не меньшей интригой остается и имя представителя России на "Евровидении-2020".

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Так, обычно представитель России на "Евровидении" определяется до конца февраля. Нацотбор в РФ не проходит, и артиста выбирает руководство "Первого канала". По мнению СМИ, есть несколько претендентов, среди которых выберут участника от России: Александр Панайотов, Little Big, Zivert и Ольга Бузова.

Александр Панайотов

Артист уже несколько лет мечтает представить Россию на "Евровидении", однако его попытки не увенчались успехом. А вот в 2020 году, по мнению авторитетного продюсера Игоря Крутого, именно Александр Панайотов представит Россию на "Евровидении".

Little Big

Группа была создана в Санкт-Петербурге еще в 2013 году. По признанию самих участников, они не тратили деньги на раскрутку группы, а просто снимали видео, которые стали интересны Европе, по странам которой активно гастролируют Little Big. Коллектив представляет слушателю свой взгляд на русские народные песни и русскую культуру. Их трек Skibidi набрал более 350 миллионов просмотров на YouTube.

Zivert

Российская поп-певица Юлия Зиверт прославилась благодаря своим трекам "Анестезия" и Life. Песня Life стала самым разыскиваемым синглом в Shazam в 2019 году, а также заняла вторую строчку в рейтинге самых прослушиваемых треков в России по версии Apple Music.

Ольга Бузова

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова во время своего сольного концерта в Москве со сцены заявила, что следующую англоязычную песню она исполнит на международном песенном конкурсе "Евровидение". Правда, знаменитость не уточнила, в каком году она собирается сделать это.

Отметим, что до этого артистка с уверенностью заявляла в многочисленных интервью, что в своих силах уверена и сравнивать себя с другими артистами не собирается: "Зачем сравнивать самую рейтинговую девушку в стране с остальными". Тем временем слухи о ее планах представить Россию на "Евровидении" вызвали ряд негативных откликов среди коллег и пользователей Сети. Многие считают, что у Оли отсутствует необходимый для победы атрибут – голос.

В свою очередь российский поп-король Филипп Киркоров позитивно отреагировал на заявление звезды и отметил, что она достойна быть представителем России на "Евровидении".

Напомним, первый полуфинал украинского Нацотбора состоится в эту субботу, 8 февраля. Предлагаем узнать список всех участников Нацотбора на "Евровидение-2020" и послушать их песни.

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