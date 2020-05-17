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Евровидение-2020: Мария Шерифович исполнила песню "Молитва" спустя 13 лет

Победительница "Евровидения-2007" сняла клип на пустых улицах города

Инна Петрова
Сегодня, 13:51

Победительница "Евровидения-2007", певица из Сербии Мария Шерифович стала участницей онлайн-концерта "Евровидение-2020" под названием Europe Shine A Light. В субботу, 16 мая, в прямом эфире Шерифович исполнила песню Молитва (Molitva), которая принесла ей победу в конкурсе 13 лет назад.

Ранее сообщалось, что Нетта Барзилай из Израиля представила новую песню в финале "Евровидения-2020". Кроме того, во время второго онлайн-концерта 14 мая украинская певица Джамала спела фрагмент песни Дункана Лоуренса из Нидерландов.

Мария Шерифович стала одной из приглашенных гостей альтернативного концерта "Евровидение-2020". Минувшим вечером свои композиции исполнили также и другие победители конкурса разных годов.

Ролик Марии Шерифович на композицию Molitva для Europe Shine A Light был снят на улицах Белграда и посвящен жизни людей на карантине.

Напомним, что организаторы назвали город, в котором пройдет "Евровидение-2021". На данный момент 18 артистов, включая украинскую группу Go_A, выступления которых планировались в этом году, подтвердили, что будут представлять свою страну на конкурсе в 2021 году.

Мы также писали, что украинцы Go_A выступили на домашнем концерте "Евровидения-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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